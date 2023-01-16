Australian Open: Арина Соболенко — Тереза Мартинцова прямая трансляция матча 17.01.2023

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 17 января будет встречаться с чешской спортсменкой Терезой Мартинцовой. Их матч начнется 03:00 по московскому времени.

Встреча Соболенко и Мартинцовой пройдет на центральном корте чемпионата Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Арина Соболенко сравнительно недавно ворвалась в элиту мирового тенниса. Показательными стали ее успехи в 2021 году, когда сначала она пробилась в полуфинал Уимблдона, а затем играла на той же стадии на Открытом чемпионате США. В прошлом году она повторила свой успех в Америки, по понятным причинам не смогла этого сделать на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета. Но ниже своего высокого уровня теннисистка не опускается. В Австралии ее успехи чуть скромнее, и сейчас она попытается дойти до решающих стадий.

Тереза Мартинцова никогда не хватала звезд с неба. Высшим ее достижением в рейтинге стала 40-я позиция в прошлом году. Тем не менее спортсменка также держит свой уровень, пусть он и ниже, чем у Соболенко. В предстоящем матче она может противопоставить белоруске только свой характер. Если не случится ничего экстраординарного, то Терезе победить будет очень сложно. В Австралии в прошлом году она смогла пробиться во второй раунд и пока это ее наивысшее достижение на турнире.

Ни на одном из турниров теннисистки еще не играли между собой. Букмекеры считают, что Арина Соболенко не будет испытывать проблем в этом матче. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,11. Шансы Терезы Мартинцовой оцениваются практически минимально — коэффициент на ее успех 6,80.

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