Рейтинг ATP. Гаске вернулся в топ-50, Карацев выпал из топ-80
По итогам недели Андрей Рублев остается первой ракеткой России.
Чемпион Окленда Ришар Гаске вернулся в топ-50.
Чемпион Аделаиды Сун Ву Квон поднялся на 32 строчки и стал 52-м.
Аслан Карацев опустился на 30 строчек – у него сгорели очки за прошлогодний титул в Сиднее.
FedEx ATP Rankings
Положение на 16 января 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6820
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5770
|3 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5720
|4 (4)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5715
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|5070
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|3930
|7 (7)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3895
|8 (8)
|Даниил Медведев (Россия)
|3860
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3585
|10 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|2876
|12 (12)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2680
|20 (20)
|Карен Хачанов (Россия)
|1885
|25 (26)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|1675
|39 (48)
|Дженсон Бруксби (США)
|1010
|42 (67)
|Ришар Гаске (Франция)
|990
|52 (84)
|Сун Ву Квон (Южная Корея)
|862
|55 (65)
|Констан Лестьенн (Франция)
|842
|66 (49)
|Энди Маррей (Великобритания)
|770
|69 (77)
|Микаэль Имер (Швеция)
|751
|82 (52)
|Аслан Карацев (Россия)
|635
|98 (88)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|563
|98 (99)
|Доминик Тим (Австрия)
|561
|117 (118)
|Павел Котов (Россия)
|483
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