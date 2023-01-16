Рейтинг ATP. Гаске вернулся в топ-50, Карацев выпал из топ-80

По итогам недели Андрей Рублев остается первой ракеткой России.

Чемпион Окленда Ришар Гаске вернулся в топ-50.

Чемпион Аделаиды Сун Ву Квон поднялся на 32 строчки и стал 52-м.

Аслан Карацев опустился на 30 строчек – у него сгорели очки за прошлогодний титул в Сиднее.

FedEx ATP Rankings

Положение на 16 января 2023

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