Рейтинг ATP. Гаске вернулся в топ-50, Карацев выпал из топ-80

Теги Теннис

По итогам недели Андрей Рублев остается первой ракеткой России.

Чемпион Окленда Ришар Гаске вернулся в топ-50.

Чемпион Аделаиды Сун Ву Квон поднялся на 32 строчки и стал 52-м.

Аслан Карацев опустился на 30 строчек – у него сгорели очки за прошлогодний титул в Сиднее.

FedEx ATP Rankings

Положение на 16 января 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6820
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5770
3 (3) Каспер Рууд (Норвегия) 5720
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5715
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 5070
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 3930
7 (7) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3895
8 (8) Даниил Медведев (Россия) 3860
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3585
10 (10) Хольгер Руне (Дания) 2876
12 (12) Кэмерон Норри (Великобритания) 2680
20 (20) Карен Хачанов (Россия) 1885
25 (26) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 1675
39 (48) Дженсон Бруксби (США) 1010
42 (67) Ришар Гаске (Франция) 990
52 (84) Сун Ву Квон (Южная Корея) 862
55 (65) Констан Лестьенн (Франция) 842
66 (49) Энди Маррей (Великобритания) 770
69 (77) Микаэль Имер (Швеция) 751
82 (52) Аслан Карацев (Россия) 635
98 (88) Роман Сафиуллин (Россия) 563
98 (99) Доминик Тим (Австрия) 561
117 (118) Павел Котов (Россия) 483

 

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1 комментарий

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encaro_one
И уже в первом круге Григор Димитров у Аслана.
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