Гауфф о том, понимает ли она давление, с которым столкнулась Радукану: «Я не выиграла «Шлем», я не британка»

18-летняя ответила, может ли она понять то, с чем столкнулась после победы на US Open-2021. Гауфф в 15 лет вышла в четвертый круг « », а Радукану – в 18 выиграла в Нью-Йорке.

Они встретятся во втором круге .

«Мы общаемся почти на каждом турнире. В юниорах были не очень хорошо знакомы, но в туре начали чаще разговаривать.

Она пережила огромное давление. Наверное, большее, чем я, потому что она выиграла «Большой шлем». К тому же она из Великобритании, первая британка, что-то сделавшая за долгое время. Наверное, давление на нее выше, чем то, к чему я привыкла как американка. Серена ушла, но все внимание всегда было на нее.

И есть большая разница между победой на «Шлеме» и четвертым кругом. Конечно, я была чуть младше, когда на меня обратили внимание, но в 15 лет с этим легче справляться. И я не выиграла «Шлем», я не британка, не была первой британкой за даже не знаю сколько лет, которая это сделала.

В Америке всегда есть, за кого поболеть, а в Британии – только она. Да, есть другие британки, но они не делают того, что сделала она.

Конечно, в чем-то я могу понять то, с чем она столкнулась, но не в таких масштабах».

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