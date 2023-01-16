Пегула о том, что ее недооценивают: «Возможно. Но это уместно»

Третья ракетка мира рассказала, считает ли она, что ее недооценивают. В первом круге она разгромила Жаклин Кристиан – 6:0, 6:1.

«Возможно. Может быть, немного. Думаю, тут роль играет и мой характер, возраст.

У таких девочек, как и , может быть, более захватывающие истории. У Онс из-за того, что она делает для своего региона, Африки и так далее. В прошлом году она вышла в финал на двух «Шлемах».

Ига моложе, и она так взлетела, у нее безумные серии побед. Наверное, это привлекает больше внимания, чем я.

Я, конечно, чувствую, что на меня обращают не так много внимания, но я не против. Мне это подходит. И я не думаю, что делаю много захватывающего.

Так что, да, возможно. Но это уместно».

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