Australian Open: Елена Рыбакина — Элизабетта Коччаретто прямая трансляция матча 16.01.2023

Казахстанская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с молодой итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто. Матч состоится 16 января, начало не ранее 08:15 по московскому времени.

Не самая громкая вывеска для первого дня соревнований. Организаторы предложили сыграть соперницам на 13-м корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Елена Рыбакина в числе ряда других российских теннисистов несколько лет назад приняла решение выступать за казахстан, который предложил более выгодные тренировочные и финансовые условия. А в прошлом году спортсменка отблагодарила теннисную федерацию Казахстана и всех болельщиков страны, выиграв престижнейший Уимблдон. Но празднования закончились быстро и дальше нужно было подтверждать этот успех. На US Open не получилось и вот теперь еще одна попытка на турнире Большого шлема.

Итальянка Элизабетта Коччаретто вполне удобный соперник для Елены. Звезд с неба она пока не хватала, на турнирах Большого шлема добивалась исключительно локальных успехов и дальше второго круга не проходила. В ее активе есть одна победа на турнире WTA Tour. Тем не менее на родине, да и в целом в теннисном мире многие считают итальянку весьма перспективной теннисисткой, что она и постарается доказать уже в матче с Рыбакиной.

Вся история поединков спортсменок ограничивается одним-единственным матчем, сыгранным в 2017 году на US Open в рамках турнира юниоров. Тогда в третьем раунде Елена взяла верх в двух сетах. Букмекеры считают, что Рыбакина не встретит серьезного сопротивления. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,34, победа Коччаретто оценивается коэффициентом 3,30.

Результаты Australian Open 2023

Где смотреть Australian Open 2023