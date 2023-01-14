Australian Open: Елена Рыбакина — Элизабетта Коччаретто прямая трансляция матча 16.01.2023
Казахстанская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет с молодой итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто. Матч состоится 16 января, начало не ранее 08:15 по московскому времени.
Не самая громкая вывеска для первого дня соревнований. Организаторы предложили сыграть соперницам на 13-м корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
Елена Рыбакина в числе ряда других российских теннисистов несколько лет назад приняла решение выступать за казахстан, который предложил более выгодные тренировочные и финансовые условия. А в прошлом году спортсменка отблагодарила теннисную федерацию Казахстана и всех болельщиков страны, выиграв престижнейший Уимблдон. Но празднования закончились быстро и дальше нужно было подтверждать этот успех. На US Open не получилось и вот теперь еще одна попытка на турнире Большого шлема.
Итальянка Элизабетта Коччаретто вполне удобный соперник для Елены. Звезд с неба она пока не хватала, на турнирах Большого шлема добивалась исключительно локальных успехов и дальше второго круга не проходила. В ее активе есть одна победа на турнире WTA Tour. Тем не менее на родине, да и в целом в теннисном мире многие считают итальянку весьма перспективной теннисисткой, что она и постарается доказать уже в матче с Рыбакиной.
Вся история поединков спортсменок ограничивается одним-единственным матчем, сыгранным в 2017 году на US Open в рамках турнира юниоров. Тогда в третьем раунде Елена взяла верх в двух сетах. Букмекеры считают, что Рыбакина не встретит серьезного сопротивления. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,34, победа Коччаретто оценивается коэффициентом 3,30.
Результаты Australian Open 2023
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