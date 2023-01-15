Кириос о том, что начнет сезон на Australian Open: «Есть игроки, которым нужно много матчей перед ТБШ. Но мне нравится чувствовать себя свежим»

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос ответил, беспокоит ли его недостаток матчевой практики перед Australian Open. Из-за травмы он снялся с United Cup и турнира в Аделаиде.

«Мне никогда не нужно было много матчей. В прошлом году я провел 12-13 турниров. По-моему, это много тенниса. Я всегда должен иметь это в виду.

Конечно, есть игроки, которым нужно много матчей перед «Большим шлемом». Но мне нравится чувствовать себя свежим, чувствовать, что у меня все под контролем.

Здесь столько способных людей. Всегда говорят, что я фаворит, многого от меня ждут. Я просто стараюсь не забегать вперед. Здесь столько соперников, которые могут доставить проблем.

Сейчас я просто делаю все как следует».

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1 комментарий

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GuillermoCoria
Ник, ну не всегда так говорят) только сейчас начали, да и то с запасом
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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