Кириос о том, что начнет сезон на Australian Open: «Есть игроки, которым нужно много матчей перед ТБШ. Но мне нравится чувствовать себя свежим»

ответил, беспокоит ли его недостаток матчевой практики перед . Из-за травмы он снялся с United Cup и турнира в Аделаиде.

«Мне никогда не нужно было много матчей. В прошлом году я провел 12-13 турниров. По-моему, это много тенниса. Я всегда должен иметь это в виду.

Конечно, есть игроки, которым нужно много матчей перед «Большим шлемом». Но мне нравится чувствовать себя свежим, чувствовать, что у меня все под контролем.

Здесь столько способных людей. Всегда говорят, что я фаворит, многого от меня ждут. Я просто стараюсь не забегать вперед. Здесь столько соперников, которые могут доставить проблем.

Сейчас я просто делаю все как следует».

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