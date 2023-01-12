Ник Кириос: «Я один из лучших игроков мира. Впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что точно могу забрать трофей»

рассказал о настрое на . Он снялся со всех подготовительных турниров из-за травмы.

«Я один из лучших игроков мира, так что точно подхожу к Australian Open, да и к любому турниру, с уверенностью в себе.

В этот раз все немного иначе, потому что я один из фаворитов. Обычно я что-то типа темной лошадки, но после прошлого сезона, конечно, буду одним из фаворитов, и мне это тоже в новинку.

Я впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что я точно могу забрать трофей. Не знаю, что я буду чувствовать, когда выйду на корт.

Обычно мне нечего терять, я просто выхожу и устраиваю шоу. Так что сейчас нужно искать равновесие. Провести 14 дней, чтобы выиграть такой кубок, непросто.

Конечно, я способен. Но и многие другие тоже способны».

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