Ник Кириос: «Я один из лучших игроков мира. Впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что точно могу забрать трофей»

Теги Australian Open ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос рассказал о настрое на Australian Open. Он снялся со всех подготовительных турниров из-за травмы.

«Я один из лучших игроков мира, так что точно подхожу к Australian Open, да и к любому турниру, с уверенностью в себе.

В этот раз все немного иначе, потому что я один из фаворитов. Обычно я что-то типа темной лошадки, но после прошлого сезона, конечно, буду одним из фаворитов, и мне это тоже в новинку.

Я впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что я точно могу забрать трофей. Не знаю, что я буду чувствовать, когда выйду на корт.

Обычно мне нечего терять, я просто выхожу и устраиваю шоу. Так что сейчас нужно искать равновесие. Провести 14 дней, чтобы выиграть такой кубок, непросто.

Конечно, я способен. Но и многие другие тоже способны».

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21 комментарий

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ProLL
Отлетит от Руне в 3 круге.
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Remy Cabella
Ответ Великий Алонсо
Как же приятно было видеть как Хачанов обыграл этого клоуна при своих же трибунах в прошлом году, просто чудо чудесное.
при своих трибунах его Медведев обыграл
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Радость Ди Мария
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Согласен. Зверев уже должен был пару шлемов брать
Что-то пока не срасталось. Эпически он Тиму канеш финал слил, когда вёл 2:0 по сетам.
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YuChu
Ник, главное - забери своего друга Новака в четвертьфинале и угости его хорошенько в баре. А то он-то обещанное зажал. А ты не упади в грязь лицом.
А уж кубок какой-нибудь тебе найдётся.
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Радость Ди Мария
Посмотрим как он с ГОАТовичем треньку сыграет.
В любом случае Киргиз нужен туру. С ним веселее.
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Kironbet
Ответ Радость Ди Мария
Олимпийский чемпион ещё вернётся в топ-5. Не верю, что Зверокиса не выиграет за карьеру пару ТБШ. Объективно он талантливее Медведа и Цыпы.
Там очередь длинная уже образовалась на "пару ТБШ" на время после ухода БИГов, как они будут пробиваться сквозь нее, а молодое поколение вообще без очереди лезет %))))
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SaltyRose
Просто у Ника сейчас маниакальная стадия в его биполярке.
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Алексей Земсков
С учетом сетки вылетит в 1/8 или в 1/4)
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Радость Ди Мария
Олимпийский чемпион ещё вернётся в топ-5. Не верю, что Зверокиса не выиграет за карьеру пару ТБШ. Объективно он талантливее Медведа и Цыпы.
Согласен. Зверев уже должен был пару шлемов брать
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Великий Алонсо
Как же приятно было видеть как Хачанов обыграл этого клоуна при своих же трибунах в прошлом году, просто чудо чудесное.
Хачанов его в США обыграл. В Австралии вроде в 2020 году последний раз играли. 5 сетов было
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Rus1an
Обычно после таких слов следует наказание в виде проигрыша на ранней стадии.
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Радость Ди Мария
Вдвойне смешно, что эту браваду публикует сам eurosport.co.uk Вроде бы топовый спортивный ресурс.
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Радость Ди Мария
Ответ dedpihto59
Я же один из лучших игроков мира, также говорил и Саша Зверев😀
Олимпийский чемпион ещё вернётся в топ-5. Не верю, что Зверокиса не выиграет за карьеру пару ТБШ. Объективно он талантливее Медведа и Цыпы.
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Великий Алонсо
Как же приятно было видеть как Хачанов обыграл этого клоуна при своих же трибунах в прошлом году, просто чудо чудесное.
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Кавабунга Шреддоголовый
Микола, а ты готов бегать 4 часа на харде за укороченными, за свечками, доставать из углов? Ты готов к этому? Хард это не трава и на подаче не уедешь далеко
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RAFA_EL
Увы,Кургуз,в чф против Джувака все кончится очень грязно для тебя...

Это тебе не травка.Это хард плексикушон.Тут Джувак пока будет тащить твои пукалки,может по пути кофейку отведать и привет девушке твоей передать.
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blahblah2
Чоо он курит. Его со Зверевым в одну комнату нужно, пусть рассказывают какие они великие
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Dym86
Вот Сафиуллин его приземлит )))
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dedpihto59
Я же один из лучших игроков мира, также говорил и Саша Зверев😀
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Радость Ди Мария
Киргиз в своём стиле)). А он физически готов бегать 5 сетов на харде? Я что-то сомневаюсь. Это не трава с короткими розыгрышами.
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GuillermoCoria
Справедливости ради есть правда в его словах, просто потому, что если поздно запряжет, все равно будет время отыграться, физики вагон, главное психологическая стабильность и стрессоустойчивость.
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-4
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