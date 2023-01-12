Ник Кириос: «Я один из лучших игроков мира. Впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что точно могу забрать трофей»
Ник Кириос рассказал о настрое на Australian Open. Он снялся со всех подготовительных турниров из-за травмы.
«Я один из лучших игроков мира, так что точно подхожу к Australian Open, да и к любому турниру, с уверенностью в себе.
В этот раз все немного иначе, потому что я один из фаворитов. Обычно я что-то типа темной лошадки, но после прошлого сезона, конечно, буду одним из фаворитов, и мне это тоже в новинку.
Я впервые приехал на «Шлем» с ощущением, что я точно могу забрать трофей. Не знаю, что я буду чувствовать, когда выйду на корт.
Обычно мне нечего терять, я просто выхожу и устраиваю шоу. Так что сейчас нужно искать равновесие. Провести 14 дней, чтобы выиграть такой кубок, непросто.
Конечно, я способен. Но и многие другие тоже способны».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
А уж кубок какой-нибудь тебе найдётся.
В любом случае Киргиз нужен туру. С ним веселее.
Это тебе не травка.Это хард плексикушон.Тут Джувак пока будет тащить твои пукалки,может по пути кофейку отведать и привет девушке твоей передать.