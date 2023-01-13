Кириос об игроке, чуть не попавшем сопернику в голову брошенной ракеткой: «Ха-ха-ха-ха, дайте угадаю – его не сняли? 🤣»

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Ник Кириос прокомментировал то, что игрок чуть не попал сопернику в голову брошенной ракеткой на «Челленджере» в Португалии.

«Ха-ха-ха-ха, дайте угадаю – его не сняли???? 🤣🤣🤣🤣», – написал австралиец.

Хайме Фария закончил тот матч, и его пара в итоге победила.

В прошлом году Кириоса тоже не сняли с парного Australian Open, когда выбитый им мяч попал в ребенка на трибунах.

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