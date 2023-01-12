ITF и компания Пике разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса (2Playbook)

Теги Кубок Дэвиса ITF Теннис

Компания Kosmos, основанная футболистом Жераром Пике, и ITF разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса, сообщает французское издание 2Playbook со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, причиной стало то, что ITF отказалась пересматривать контракт, предусматривающий то, что Kosmos платит примерно 40 миллионов евро за каждый год проведения. Федерация согласилась, чтобы во время пандемии выплаты были меньше, но с 2023-го должна была возобновиться оплата по изначальной схеме.

Напомним, что в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира.

В этом году Kosmos организует турнир последний раз.

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4 комментария

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trumpet
Вот вчера были большие... но по сорок... А сегодня маленькие... но за меньше... да и тех не будет)))
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Stas Salesov
Лол, недолго продержались, скучать по Пике не будем. Надо возвращаться к классическому формату, но не проводить турнир ежегодно
+3
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+3
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nick-basil
Кубок Девиса - не кубок Девиса. Надо вернуть прежний формат. Это был крутейший командный турнир. Его нельзя выиграть за год-два. Это прекрасная увлекательная традиция. Это не про деньги - это про развитие мирового тенниса.
+5
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+5
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costa0545
Да, это следовало ожидать)))
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