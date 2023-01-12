ITF и компания Пике разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса (2Playbook)

Компания Kosmos, основанная футболистом Жераром Пике, и ITF разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса, сообщает французское издание 2Playbook со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, причиной стало то, что ITF отказалась пересматривать контракт, предусматривающий то, что Kosmos платит примерно 40 миллионов евро за каждый год проведения. Федерация согласилась, чтобы во время пандемии выплаты были меньше, но с 2023-го должна была возобновиться оплата по изначальной схеме.

Напомним, что в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира.

В этом году Kosmos организует турнир последний раз.

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