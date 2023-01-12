Бадоса о победе над Хаддад Майя: «Она никогда не сдается, и я очень уважаю таких игроков»

Теги WTA Беатрис Хаддад Майя Паула Бадоса Adelaide International 2 Теннис

Паула Бадоса прокомментировала победу над Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале турнира в Аделаиде – 7:6(5), 7:5. В первом сете, который длился 74 минуты, испанка не подала на партию.

«Я знаю, что Беатрис – боец, что матч будет очень длинным. Она никогда не сдается, и я очень уважаю таких игроков.

Мы обе мощно подавали, старались атаковать, но она очень хорошо двигалась. По-моему, я тоже. Было очень тяжело, но я знала, что мне нужно быть агрессивной. Когда у меня были возможности, я так и делала».

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