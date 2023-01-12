Котов попал в сетку Australian Open как лаки-лузер
118-я ракетка мира Павел Котов выступит на Australian Open. Он проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер – вместо одного из снявшихся участников.
В первом круге Котов встретится с Тэллоном Грикспором.
24-летний россиянин третий раз сыграет в основе турнира «Большого шлема». Во второй круг он еще не выходил.
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