Котов попал в сетку Australian Open как лаки-лузер

118-я ракетка мира выступит на . Он проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер – вместо одного из снявшихся участников.

В первом круге Котов встретится с Тэллоном Грикспором.

24-летний россиянин третий раз сыграет в основе турнира «Большого шлема». Во второй круг он еще не выходил.

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