Котов попал в сетку Australian Open как лаки-лузер

Теги Australian Open ATP Тэллон Грикспор Павел Котов Теннис

118-я ракетка мира Павел Котов выступит на Australian Open. Он проиграл в финале квалификации, но попал в основную сетку как лаки-лузер – вместо одного из снявшихся участников.

В первом круге Котов встретится с Тэллоном Грикспором.

24-летний россиянин третий раз сыграет в основе турнира «Большого шлема». Во второй круг он еще не выходил.

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10 комментариев

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encaro_one
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Ответ ARTEM PROKAZOV
Блин, а можешь рассказать эту кору про бп о Котове? Не шарю 😅
Фотографию посмотри, мальчик с пузиком, что во время матча выпадает.
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mrJerico
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А где можно будет смотреть?
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ARTEM PROKAZOV
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Ответ Dym86
Всё-таки прав был, что в благословенном мире, бодипозитивным теннисистом выделяют место в сетке :)
Блин, а можешь рассказать эту кору про бп о Котове? Не шарю 😅
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Dym86
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Всё-таки прав был, что в благословенном мире, бодипозитивным теннисистом выделяют место в сетке :)
+11
-1
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encaro_one
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Ответ hsmshhzfn5
Как лаки лузер попадает тот, кто из проигравших финал квалификации имеет наиболее высокий рейтинг?
Случайным образом из Х числа финалистов с самым высоким рейтингом, где Х зависит от числа мест .. вроде
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Sincere
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Ответ Евгений Фабиянчук
Можешь напомнить, поч он снялся? Мне для дела
Ногу подвернул.
+1
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Евгений Фабиянчук
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Ответ Sincere
А кто уже сняться успел? В прошлом году лаки-лузером Сафиуллин заскочил, когда Рууд снялся. Нашим везет прям
Можешь напомнить, поч он снялся? Мне для дела
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Sincere
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Ответ hsmshhzfn5
Как лаки лузер попадает тот, кто из проигравших финал квалификации имеет наиболее высокий рейтинг?
вроде по жребию.
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Sincere
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А кто уже сняться успел?
В прошлом году лаки-лузером Сафиуллин заскочил, когда Рууд снялся. Нашим везет прям
+6
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+6
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hsmshhzfn5
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Как лаки лузер попадает тот, кто из проигравших финал квалификации имеет наиболее высокий рейтинг?
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