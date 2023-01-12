Касаткина о победе над Квитовой: «Когда упустила два матчбола, у меня в голове был ураган»
Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала победу над Петрой Квитовой в четвертьфинале в Аделаиде – 6:3, 7:6(3). При счете 6:5 во втором сете Касаткина не реализовала два матчбола на приеме.
«Когда я проиграла тот гейм, в котором была всего в одном очке от победы, у меня в голове был ураган. Но я знала, что с Петрой счет не имеет значения – всегда нужно быть готовой ко всему, потому что она борется до конца, она очень агрессивна.
Она может забить пару виннерсов и вернуться в игру. Так что я очень довольна выступлением и тем, как сосредоточенно провела тай-брейк».
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