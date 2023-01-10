Циципас потренировался на Australian Open в джерси сборной Японии по футболу: «Она символизирует связь спорта с древним духом японского воина»
Стефанос Циципас потренировался на Australian Open в джерси сборной Японии по футболу.
«Футболка символизирует связь спорта с древним духом японского воина и глубоким культурным наследием – честью, целеустремленностью и выдающимся мастерством.
Она также символизирует связь между современным и древним, красоту традиций и силу настоящего», – написал Циципас.
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