Циципас потренировался на Australian Open в джерси сборной Японии по футболу: «Она символизирует связь спорта с древним духом японского воина»

Теги ATP Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас потренировался на Australian Open в джерси сборной Японии по футболу.

«Футболка символизирует связь спорта с древним духом японского воина и глубоким культурным наследием – честью, целеустремленностью и выдающимся мастерством.

Она также символизирует связь между современным и древним, красоту традиций и силу настоящего», – написал Циципас.

 

3 комментария

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doty
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Лучше бы ты вернулся к русским традициям, быстрее выиграл бы ТБШ.

Япония находится под оккупацией США после 1945 года, как побеждённая страна. Хотя квантумской армии нанесли поражение и разгром СССР. Сброс атомных бомб США на японские города,- был терактом в отношении мирного населения и устрашения других...

А Россия,- свободная страна! Ни кем не завоёванная, и не побеждённая!!! Чувствуешь разницу Стёпа? По сравнению с Японией...

Стёпа, какие нафиг традиции самураев? Пусть самураи для начала американскую базу у себя в стране ДЕклассируют, тогда и поговорим...
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Soap74
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Норм. В воскресенье ходил в бар в футболке сборной Сербии. Ограничился одним раундом и пошёл домой
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dedpihto59
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Вылетит в первом круге сделает себе харакири 😀‼️
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