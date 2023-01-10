Дисквалифицированный за кокаин Ясика о возвращении в тур: «Решил попробовать еще раз»

Теги Australian Open ATP Омар Ясика Теннис

Австралиец Омар Ясика прокомментировал возвращение в тур. В 2018-м его дисквалифицировали за кокаин, он вернулся в 2022-м, выиграл 61 матч и поднялся на 228-ю строчку.

«Я очень скучал по соревнованиям. И я подумал, что просто скажу себе: «Иди и наслаждайся, попробуй еще раз».

Честно говоря, я был очень счастлив вернуться в тур и снова начать соревноваться. Конечно, я немного нервничал, потому что я не видел всех где-то четыре или пять лет, и все играют очень хорошо. И я как бы только что смотрел на этих людей по телевизору».

Сегодня Ясика уступил Денису Кудле в первом круге квалификации Australian Open (1:6, 1:6).

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2 комментария

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Maratik1982
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Еще раз попробовал и опять дисквалификация на 4 года
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OnlyBigg
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Попробовать ещё раз что?)
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