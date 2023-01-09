Джокович после победы в Аделаиде подарил болельщикам почти все свои вещи и больше 30 минут раздавал автографы

Вчера Новак Джокович стал победителем турнира в Аделаиде.

Журналисты сообщают, что после финала он провел на корте больше получаса, раздавая автографы всем желающим и делая селфи со зрителями. Кроме того, «он опустошил свою теннисную сумку» – подарил болельщикам почти все свои вещи в качестве сувениров.

Джокович – болельщикам в Аделаиде: «Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней»

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