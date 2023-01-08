Джокович – болельщикам в Аделаиде: «Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней»
Новак Джокович поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Аделаиде. Для него это был первый турнир в Австралии после прошлогодней депортации.
«Вы сделали этот момент еще более особенным. Я полностью выложился сегодня и по ходу недели, чтобы заполучить трофей.
Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней. Спасибо вам за то, что показывали себя в каждом матче. Я чувствовал, будто играю дома.
Благодарю вас от всего сердца».
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