Джокович – болельщикам в Аделаиде: «Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней»

поблагодарил болельщиков после победы на турнире в Аделаиде. Для него это был первый турнир в после прошлогодней депортации.

«Вы сделали этот момент еще более особенным. Я полностью выложился сегодня и по ходу недели, чтобы заполучить трофей.

Я очень редко получал такую поддержку, которую вы оказывали мне последние 10 дней. Спасибо вам за то, что показывали себя в каждом матче. Я чувствовал, будто играю дома.

Благодарю вас от всего сердца».

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