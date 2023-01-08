Соболенко о том, чем выделяется 18-летняя Носкова: «Она нас не боится»

рассказала, чем ее впечатлила 18-летняя , которую она обыграла в финале в Аделаиде – 6:3, 7:6(4).

«Чувствуется, что она нас не боится. А просто показывает свой теннис. Что бы ни случилось, она просто играет.

Сегодня у меня не было ощущения, что она зажимается, что будет дарить очки. Я чувствовала, что должна сама выиграть матч. Это меня очень впечатлило».

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