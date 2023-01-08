Соболенко о том, чем выделяется 18-летняя Носкова: «Она нас не боится»

Теги WTA Арина Соболенко Adelaide International Линда Носкова Теннис

Арина Соболенко рассказала, чем ее впечатлила 18-летняя Линда Носкова, которую она обыграла в финале в Аделаиде – 6:3, 7:6(4).

«Чувствуется, что она нас не боится. А просто показывает свой теннис. Что бы ни случилось, она просто играет.

Сегодня у меня не было ощущения, что она зажимается, что будет дарить очки. Я чувствовала, что должна сама выиграть матч. Это меня очень впечатлило».

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3 комментария

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Aryna Lapko
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Ответ Truthishere
Арина, ты тоже в ее возрасте еще больше никого не боялась. Все молодые теннисистки через это прошли. Тут ничего уникального нет. Шарапова тоже в детстве 2 матча не боялась, а потом 20 матчей очень боялась.
Соболенко: думать - это не мое))
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Truthishere
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Арина, ты тоже в ее возрасте еще больше никого не боялась. Все молодые теннисистки через это прошли. Тут ничего уникального нет. Шарапова тоже в детстве 2 матча не боялась, а потом 20 матчей очень боялась.
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Aryna Lapko
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Аришка о себе во множественном числе говорит)
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