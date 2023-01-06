Тиафу о том, как сборная США сходила на квест: «Фриц до сих пор в бешенстве. Надеюсь, до завтра он отойдет»

Сборная США обсудила совместный поход на квест. В четверг на United Cup не играли матчи, и у команды был свободный день.

: Мы прошли еще один квест. Парни против девушек, и победили девушки, так что вперед, девчонки. Но было очень весело. Мы ходили на пару квестов, и я не знаю, кажется, это был какой-то антитимбилдинг, потому что под конец нам хотелось друг друга убить, но, надеюсь, сегодня это нас сплотит.

Парни так разозлились, что проиграли. Как будто это на самом деле.

: до сих пор в бешенстве. Надеюсь, до завтра он отойдет.

Да, у нас была отличная командная энергия. Вчера Джесс помешала нашему командому единству. И парни, и девушки под конец очень завелись.

Нет, на самом деле, здорово было поучаствовать в этой штуке, и, конечно, Джесс – наш капитан, она заставляет нас ходить на такие командные мероприятия.

ДП: Я никого не заставляла ничего делать. Я просто кидаю клич и смотрю, кто что думает.

ФТ: Нет, но это правда было здорово. Повторюсь, меня очень вдохновило, как Джесс сегодня играла. Я очень за нее рад. Причина ее победы в том, что вчера перед сном я написал ей отличное сообщение, думаю, это ее очень мотивировало. И, конечно, наши разминки. Думаю, после этой недели я буду в ее команде.

Дэвид Уитт, тренер Пегулы: Ты нанят.

ДП: В качестве спарринг-партнера.

ФТ: Наверное, – мой последний турнир. Теперь буду ездить с Джесс Пегулой.

Обязательно будем вместе тренироваться на корте на каждом комбинированном турнире. И разминаться.

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