Тиафу о том, как сборная США сходила на квест: «Фриц до сих пор в бешенстве. Надеюсь, до завтра он отойдет»

Теги ATP WTA Джессика Пегула Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц Теннис

Сборная США обсудила совместный поход на квест. В четверг на United Cup не играли матчи, и у команды был свободный день.

Джессика Пегула: Мы прошли еще один квест. Парни против девушек, и победили девушки, так что вперед, девчонки. Но было очень весело. Мы ходили на пару квестов, и я не знаю, кажется, это был какой-то антитимбилдинг, потому что под конец нам хотелось друг друга убить, но, надеюсь, сегодня это нас сплотит.

Парни так разозлились, что проиграли. Как будто это на самом деле.

Фрэнсис ТиафуФриц до сих пор в бешенстве. Надеюсь, до завтра он отойдет.

Да, у нас была отличная командная энергия. Вчера Джесс помешала нашему командому единству. И парни, и девушки под конец очень завелись.

Нет, на самом деле, здорово было поучаствовать в этой штуке, и, конечно, Джесс – наш капитан, она заставляет нас ходить на такие командные мероприятия.

ДП: Я никого не заставляла ничего делать. Я просто кидаю клич и смотрю, кто что думает.

ФТ: Нет, но это правда было здорово. Повторюсь, меня очень вдохновило, как Джесс сегодня играла. Я очень за нее рад. Причина ее победы в том, что вчера перед сном я написал ей отличное сообщение, думаю, это ее очень мотивировало. И, конечно, наши разминки. Думаю, после этой недели я буду в ее команде.

Дэвид Уитт, тренер Пегулы: Ты нанят.

ДП: В качестве спарринг-партнера.

ФТ: Наверное, Australian Open – мой последний турнир. Теперь буду ездить с Джесс Пегулой.

Обязательно будем вместе тренироваться на корте на каждом комбинированном турнире. И разминаться.

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