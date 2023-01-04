Пегула о Тиафу: «Похоже, что он куда-то пешком ходит? Может, на завтрак только»

Сборная США обсудила на пресс-конференции нелюбовь к прогулкам. В четверг у американцев будет свободный день: полуфиналы начнутся 6 января, так как остальным командам нужно прилететь в Сидней.

Журналист: Планируете немного прогуляться?

Тиафу: Блин, нет.

: Похоже, что он куда-то пешком ходит? Может, на завтрак только. С этим могут быть трудности.

: На поздник завтрак.

Тиафу: Может, в минимаркет схожу, куплю шоколадных батончиков, но еще куда-то... (Смеется.)

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