Пегула о Тиафу: «Похоже, что он куда-то пешком ходит? Может, на завтрак только»

Теги ATP WTA Мэдисон Киз Джессика Пегула Фрэнсис Тиафу ахахаха United Cup Теннис

Сборная США обсудила на пресс-конференции нелюбовь Фрэнсиса Тиафу к прогулкам. В четверг у американцев будет свободный день: полуфиналы начнутся 6 января, так как остальным командам нужно прилететь в Сидней.

Журналист: Планируете немного прогуляться?

Тиафу: Блин, нет.

Джессика Пегула: Похоже, что он куда-то пешком ходит? Может, на завтрак только. С этим могут быть трудности.

Мэдисон Киз: На поздник завтрак.

Тиафу: Может, в минимаркет схожу, куплю шоколадных батончиков, но еще куда-то... (Смеется.)

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maratik1982
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ни че не понял
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий