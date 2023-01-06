Грикспор о победе над Карацевым: «Я провел качественный тай-брейк. Потом он немного сбавил, а я остался на высоком уровне»

Тэллон Грикспор прокомментировал победу над в полуфинале в Аделаиде – 7:6(4), 6:1.

«Я очень хорошо подавал и здорово играл в геймах на своей подаче. Мне кажется, за весь матч я отдал на подаче восемь очков, так что можно сделать акцент на эту статистику. Думаю, я отлично разнообразил удары, играл резаным бэкхендом и помощнее бил с форхенда.

Это усложнило ему задачу, а я провел качественный тай-брейк. В начале второго сета он немного сбавил, а я остался на высоком уровне и очень хорошо закончил матч».

Грикспор впервые в карьере вышел в финал на турнире .

«Это здорово. Ради этого работаешь, об этом мечтаешь. Я ставил такую цель на этот год. Добиться ее на первой же неделе здорово, но турнир пока не закончен, остался еще один матч. Так что постараюсь сосредоточиться на нем».

За титул он поборется с Бенжаменом Бонзи.

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