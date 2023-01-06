Жабер стала клиенткой спортивного агентства Осаки

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Вторая ракетка мира Онс Жабер подписала контракт с агентством Evolve, запущенным Наоми Осакой и агентом японки Стюартом Дюгидом.

Осака опубликовала в твиттере историю о Жабер.

«Я впервые встретилась с Онс на турнире восходящих звезд WTA в 2015 году, и, когда мы общались, я сразу подумала: «Ого, она самый милый человек, которого я вообще встречала». Я была безумно застенчивой, поэтому сумела лишь пробормотать несколько слов, но она всегда подходила ко мне, шутила и помогала мне чувствовать себя комфортнее.

Даже сейчас, когда мы играем одни и те же турниры, она делает то же самое. Такую доброту я никогда не забуду, и я считаю, что подобные моменты определяют наш характер. 

Все эти годы было невероятно приятно смотреть, как она развивается в туре и становится звездой, и я с нетерпением жду, когда она напишет новую историю и поднимется еще выше».

Летом первым клиентом агентства стал Ник Кириос.

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