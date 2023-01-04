Соболенко о камбэке в матче с Самсоновой: «Когда счет 1:5, как будто уже нечего терять, и ты просто бьешь, не задумываясь»

Пятая ракетка мира прокомментировала победу над в Аделаиде – 7:6(8), 7:6(3). В первой партии Соболенко отыграла счет 1:5 и семь сетболов.

«Когда счет 1:5, как будто уже нечего терять, и ты просто бьешь, не задумываясь. Это очень помогло мне остаться в сете, продолжать бороться и стараться.

Людмила – невероятный игрок с мощной подачей, так что я очень рада этой победе. Она показывает невероятный теннис, и в этом матче здорово меня подстегнула».

За выход в полуфинал белоруска поборется с .

«Она очень сложная соперница, прекрасно чувствует себя на корте, использует непростые удары и играет невероятно. Я сейчас посмотрела ее против Канепи и сказала: «Ого, будет сложно, если доберусь до этого матча». Жду его с нетерпением».

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