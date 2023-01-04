Стефанос Циципас: «Одноручный бэкхенд, подача и игра с лета у меня от мамы. Она привила мне дисциплину. Я многим ей обязан»

Четвертая ракетка мира рассказал, какую роль в его карьере сыграла мама Юлия Сальникова.

«Одноручный бэкхенд, подача и игра с лета у меня от мамы. Она была очень агрессивным игроком. Сейчас редко встретишь женщин с одноручным бэкхендом, но у нее он был прекрасный: это был ее лучший удар, который она очень эффективно использовала. Я считаю его и своей сильной стороной. Она научила меня этому удару и дает советы по игре у сетки.

Она привила мне дисциплину. Она была строга ко мне, думаю, не просто так, а чтобы я стал сильнее. Мама очень любящая и заботливая. Я многим ей обязан. Возможно, я научился у нее еще одной вещи: не допускать, чтобы на тебя влияли внешние факторы или происходящее на другой половине корта – так можно сникнуть и даже проиграть матч.

Классное достижение, что наши имена вместе на стене в клубе в Монте-Карло (Циципас – двукратный чемпион «Мастерса», Сальникова также выиграла там одиночный титул – Sports.ru). Я помню, как впервые пришел туда, когда мне было лет 10, и увидел мамино имя на табличке. Подумал: «Может, однажды я смогу добиться чего-то подобного».

Именно там началась моя карьера. Когда мне было восемь, я ездил на юг Франции и играл местные турниры. Монте-Карло было одним из первых клубов, где я побывал за границей, и одним из первых турниров, которые я посмотрел в детстве. Возможность увидеть матчи Надаля с Федерером и другими легендами тенниса имеет особое значение для нашей семьи».

Также Циципас поделился историей о карьере мамы.

«Мама и ее сестра-близнец часто играли в паре, они были чемпионками в СССР. Когда они играли пару, то все время подавала тетя, потому что ее подача была лучше, и несколько раз соперницы догадались, что [подает только одна из них]. Судья сказал им переодеть носки, чтобы он мог их различать!

Вот такие мудрые тактики и мышление привила мне мама... [Но] не в плохом смысле!»

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