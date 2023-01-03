Радванска перед встречей с Италией на United Cup: «Очень жду матча Хуби против Берреттини»

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Капитан сборной Польши Агнешка Радванска поделилась ожиданиями от матча с Италией на United Cup.

«Ну, это точно будет непросто. Я очень жду матча Хуби против Берреттини. Думаю, это будет лучший из завтрашних матчей. Из всех не знаю, но посмотрим. В любом случае жду его с нетерпением.

Все матчи будут тяжелыми. В этом формате можно ожидать чего угодно. Это спорт, так что все может случиться, особенно когда впереди четыре одиночки и микст. Будет интересно до самого конца».

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