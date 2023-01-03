Рууд, скорее всего, станет амбассадором Nike
В межсезонье несколько игроков ATP и WTA сменили технического спонсора.
- Nike больше не работает с Андреем Рублевым, и в новом сезоне он будет выступать в одежде собственного бренда;
- Каспер Рууд в декабре подписался на аккаунт Nike Court в инстаграме, но начал сезон в экипировке прежнего спонсора – Yonex;
- Александр Бублик и Лоренцо Сонего будут играть в одежде от Emporio Armani;
- Франсиско Серундоло будет выступать в экипировке Adidas. Ранее он сотрудничал с брендом Joma;
- Донна Векич ушла от Nike и стала амбассадором Donna Sport;
- Nike прекратил сотрудничество со Слоун Стивенс, Мартой Костюк и Маркетой Вондроушовой.
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