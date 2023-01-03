Рууд, скорее всего, станет амбассадором Nike

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В межсезонье несколько игроков ATP и WTA сменили технического спонсора.

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1 комментарий

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Korendos
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Я думаю, в этом году он станет главным амбассадор Nike.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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