Рублев будет выступать в одежде собственного бренда: «Надеюсь, что вместе мы принесем немного света в этот темный мир 🖤»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев запустил собственный бренд – Rublo. Он сообщил, что в этом сезоне будет играть в одежде бренда.

«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю.

Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И мы хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. То, что будет символом надежды и доброты.

Это будет интересный год, и я надеюсь, что вместе мы принесем немного света в этот темный мир 🖤», – написал Рублев.

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6 комментариев

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sava k
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Ответ Valery24
А слоган какой будет у его линии? «Не купишь РублО-получишь в табло?»😅
Когда заткнется валерибло.
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Valery24
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Ответ Serge Vendino
"в табло" - это цензурный вариант)
Именно поэтому я его и написала😅в оригинале было несколько иное задумано
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Serge Vendino
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Ответ Valery24
А слоган какой будет у его линии? «Не купишь РублО-получишь в табло?»😅
"в табло" - это цензурный вариант)
+1
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Valery24
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А слоган какой будет у его линии? «Не купишь РублО-получишь в табло?»😅
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-4
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sava k
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Коммерция Рублева поможет людям на планете? Просто играй в теннис и не неси чепухи. Рановато для личных брендов. пару шлемов, хотя бы, нужно поиметь.
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Lada_ok
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Класс!
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