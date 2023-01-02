Рублев будет выступать в одежде собственного бренда: «Надеюсь, что вместе мы принесем немного света в этот темный мир 🖤»

Восьмая ракетка мира запустил собственный бренд – Rublo. Он сообщил, что в этом сезоне будет играть в одежде бренда.

«Я знаю, что я депрессивный и всегда слишком много думаю о жизни и смерти. Но пока мои дни не подошли к концу, я буду бороться за то, во что верю, что люблю, за тех, кого люблю.

Мы работаем над кое-чем важным для меня и дорогим. И мы хотим поделиться тем, что будет больше простого бренда, что может помочь людям и планете. То, что будет символом надежды и доброты.

Это будет интересный год, и я надеюсь, что вместе мы принесем немного света в этот темный мир 🖤», – написал Рублев.

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