Чорич о том, что выиграл у Циципаса два последних матча: «Честно говоря, против него я всегда играю хорошо»
Борна Чорич прокомментировал то, что сыграет со Стефаносом Циципасом на United Cup. Хорват ведет в личных встречах 3:1, он выиграл у четвертой ракетки мира два матча в прошлом сезоне.
– Как вы думаете, две прошлогодние встречи как-то повлияют на завтрашний матч?
– Если честно, думаю, что нет. Это новый матч, другой турнир. Все будет немного по-другому.
Уверен, это будет очень, очень хороший матч. Честно говоря, против него я всегда играю хорошо. Мне нравится с ним играть, потому что у нас всегда получаются отличные битвы. Надеюсь, завтра я получу удовольствие на корте.
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