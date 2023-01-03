Тиафу о матче с Великобританией на United Cup: «Хенмэн все время им орет «соберитесь», так что они включены»

19-я ракетка мира поделился ожиданиями от матча против Великобритании на United Cup. Лидеры групп, игравших в Сиднее, поборются друг с другом за выход в полуфинал.

«Отличная команда, прошли проверку боем. Тим Хенмэн все время им орет «соберитесь», так что они включены (улыбается).

Да, должно быть очень весело. Они хорошие игроки. Уверен, что вы увидите много захватывающих, напряженных битв. Я с нетерпением жду завтрашнего дня».

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