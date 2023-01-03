Тиафу о матче с Великобританией на United Cup: «Хенмэн все время им орет «соберитесь», так что они включены»

Теги Тим Хенмэн ATP Фрэнсис Тиафу United Cup Теннис

19-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу поделился ожиданиями от матча против Великобритании на United Cup. Лидеры групп, игравших в Сиднее, поборются друг с другом за выход в полуфинал.

«Отличная команда, прошли проверку боем. Тим Хенмэн все время им орет «соберитесь», так что они включены (улыбается).

Да, должно быть очень весело. Они хорошие игроки. Уверен, что вы увидите много захватывающих, напряженных битв. Я с нетерпением жду завтрашнего дня».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий