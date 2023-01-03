Берреттини дал совет юниорам: «Даже в самых мрачных днях ищите что-то хорошее, делайте выводы и старайтесь прогрессировать»

16-я ракетка мира ответил, какой совет дал бы самому себе в юности и нынешним юниорам.

«Я был юниором восемь лет назад. Как летит время (улыбается). Вообще-то, девять.

Это сложный вопрос. Трудно назвать что-то одно. Но я считаю, что мне очень повезло, потому что я встретил этого парня (своего тренера Винченцо Сантопадре – .ru), когда мне было 14. Я всегда шучу, но нужно его поблагодарить. Я никогда не благодарю его достаточно за нашу совместную работу.

Но, думаю, главное – что я получал и получаю удовольствие от того, чем занимаюсь. Конечно, становится труднее и труднее. Поначалу все в новинку, ты играешь первый «Шлем», первый крупный турнир, потом начинаешь ощущать давление.

Ты учишься как личность, как игрок и стараешься делать выводы из происходящего. Я сейчас замолчу.

Но самым важным, по крайней мере, для меня было то, что я каждый день забирал что-то в свой багаж, и даже когда я проигрываю, нестрашно, потому что я должен извлечь какой-то урок.

Думаю, я бы дал такой совет. Даже в самых мрачных днях ищите что-то хорошее, делайте выводы и старайтесь прогрессировать».

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