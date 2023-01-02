Надаль, начавший сезон двумя поражениями: «Это только начало, и я не слишком обеспокоен»
Рафаэль Надаль прокомментировал то, что начал сезон с двух поражений. На United Cup он проиграл Кэмерону Норри и Алексу де Минауру.
«На этом турнире я провел почти шесть часов на корте. И мне нужно время на корте, нужны такие поединки. В последние шесть месяцев я провел очень мало официальных матчей.
Так что такие матчи помогают. Конечно, если бы я выигрывал, процесс бы шел быстрее, но нужно бороться. Временами я показывал очень хороший теннис. Очень хорошо играл с бэкхенда, менял направления с форхенда.
Наверное, условия здесь для меня неидеальные, потому что мяч мертвый. Я не знаю, в мяче дело или в том, что тут крытый корт и высокая влажность, но мяч становится мягким, а это не помогает вращению. Игроки с более плоскими ударами имеют более высокие шансы.
Но это не оправдание. Я показывал хороший теннис, но стабильности не хватило.
До Australian Open еще две недели. Не скажу, что ситуация идеальная, но и не скажу, что все совсем плохо – потому что временами я играл очень хорошо. Думаю, эти два матча мне помогут. Теперь нужно выиграть пару матчей.
Однако уровень был не таким уж и плохим. Но теперь я могу сказать, что мне было нужно чуть больше времени.
Сейчас я буду много работать, чтобы за следующие две недели прибавить физически. Буду играть тренировочные сеты и тренироваться с сильными ребятами. Думаю, это поможет мне стать стабильнее. Это то, что мне нужно.
Это только начало, и я не слишком обеспокоен. Вероятность того, что я проиграю такие матчи, была. В прошлом году я тоже проиграл два матча в Абу-Даби.
У меня были шансы против двух отличных соперников. Я не смог их реализовать. Это указывает, что есть простор для важного прогресса, и я искренне верю, что могу его добиться. Я был близок к победе над очень сильными соперниками».
У Надаля худший отрезок в карьере – 6 поражений в 7 матчах и проблемы с животом. Шансов на Australian Open нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
(с))))
Я снова полностью согласен с Рафиком: это только начало. И "выиграть пару матчей" будет вполне достаточно.
Вамосно, чивоуштам. Пусть так и будет!
пxx))))