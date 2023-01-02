Надаль проиграл шесть из последних семи матчей и впервые в карьере начал сезон с двух поражений

Вторая ракетка мира уступил Алексу де Минауру в рамках United Cup – 6:3, 1:6, 5:7.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл шесть из последних семи матчей. После травмы мышц живота на « » у него семь поражений в 11 матчах.

Надаль впервые в карьере проиграл два первых матча в сезоне. Более того, до этого он только дважды начинал год с поражения – в 2004-м и 2015-м.

16 января испанец начнет защиту титула на Australian Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе