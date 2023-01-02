Надаль проиграл шесть из последних семи матчей и впервые в карьере начал сезон с двух поражений

Теги Рафаэль Надаль ATP Алекс де Минаур United Cup Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил Алексу де Минауру в рамках United Cup – 6:3, 1:6, 5:7.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл шесть из последних семи матчей. После травмы мышц живота на «Уимблдоне» у него семь поражений в 11 матчах.

Надаль впервые в карьере проиграл два первых матча в сезоне. Более того, до этого он только дважды начинал год с поражения – в 2004-м и 2015-м.

16 января испанец начнет защиту титула на Australian Open.

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10 комментариев

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Евгений Фабиянчук
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Ответ Йенс Мустерманн
После травмы мышц живота на «Уимблдоне» у него семь поражений в 11 матчах. .................. А Джокович с аналогичной травмой шлем выиграл. Потому серб великий.
Йенсыч😍
С Новым годом!
Прикинь, если б не сдавший матч в третьем туре итога Рудик, то у РАФЫ было бы семь поражений в туре подряд))
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Жечка Дырова
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Дед на харде не тянет
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Зорькин
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Ответ Евгений Птицын
Де Минор всё-таки брал 1 сет у Надаля
Да. Вы правы.
Мой косяк.
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AminO2
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Очень переоцененный игрок.
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(Алекс Кросс
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надаль не тормози.... сникерс сни ) )
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Йенс Мустерманн
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После травмы мышц живота на «Уимблдоне» у него семь поражений в 11 матчах.
..................
А Джокович с аналогичной травмой шлем выиграл. Потому серб великий.
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Евгений Птицын
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Ответ Зорькин
Кстати, Рафа не в такой уж и плохой форме. Но поражения от людей, которым он никогда не проигрывал и сета, уверенности конечно не добавляют.
Де Минор всё-таки брал 1 сет у Надаля
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S.Graf
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Очередная некатастрофа.
https://www.youtube.com/watch?v=Zp2dGxYDq7w&ab_channel=HerrKodt
Продолжение в новом сезоне :о)
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Евгений Фабиянчук
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Будь это в третьем или каком там круге на АО, счёт был бы 6-3 6-2 7-6, будем объективны
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Зорькин
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Кстати, Рафа не в такой уж и плохой форме.
Но поражения от людей, которым он никогда не проигрывал и сета, уверенности конечно не добавляют.
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