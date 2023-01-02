Надаль проиграл шесть из последних семи матчей и впервые в карьере начал сезон с двух поражений
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил Алексу де Минауру в рамках United Cup – 6:3, 1:6, 5:7.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» проиграл шесть из последних семи матчей. После травмы мышц живота на «Уимблдоне» у него семь поражений в 11 матчах.
Надаль впервые в карьере проиграл два первых матча в сезоне. Более того, до этого он только дважды начинал год с поражения – в 2004-м и 2015-м.
16 января испанец начнет защиту титула на Australian Open.
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Прикинь, если б не сдавший матч в третьем туре итога Рудик, то у РАФЫ было бы семь поражений в туре подряд))
Мой косяк.
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А Джокович с аналогичной травмой шлем выиграл. Потому серб великий.
https://www.youtube.com/watch?v=Zp2dGxYDq7w&ab_channel=HerrKodt
Продолжение в новом сезоне :о)
Но поражения от людей, которым он никогда не проигрывал и сета, уверенности конечно не добавляют.