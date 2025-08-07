  • Спортс
  • Алькарас о поражении в финале «Уимблдона»: «Уходя с корта, я думал: окей, в каком-то смысле я должен был проиграть финал «Большого шлема». Такое случается со всеми»
Алькарас о поражении в финале «Уимблдона»: «Уходя с корта, я думал: окей, в каком-то смысле я должен был проиграть финал «Большого шлема». Такое случается со всеми»

Карлос Алькарас заявил, что он был горд собой после поражения в финале «Уимблдона».

В финале он уступил Яннику Синнеру.

«Очевидно, что я не хочу проигрывать ни один финал, в который я выхожу, а тем более в финале «Уимблдона» или «Большого шлема». Я покинул корт счастливым. Я покинул корт гордым собой, я покинул корт улыбаясь. Я думал: окей, в каком-то смысле я должен был проиграть финал «Большого шлема». Такое случается со всеми. Я просто собой горжусь.

Конечно, в том матче было много моментов, в которых мне надо прибавить, но на осмысление мне понадобились даже не дни, а всего лишь несколько часов. Я должен был быть благодарен за все, чего уже добился, за саму возможность жить и играть. Само попадание в финал «Уимблдона» значило для меня гораздо больше. Да, я проиграл, но ушел с корта с чувством гордости и радости за все, что сделал.

Я действительно рад, что между нами с Янником складывается такое замечательное соперничество. Мы с Янником уже добились больших успехов в теннисе за такой короткий срок. Пусть люди говорят о нашем противостоянии или о том, вписали ли мы себя в историю. Я думаю об истории, которую мы создаем прямо сейчас, но при этом уверен, что у нас впереди ещё очень длинные карьеры, чтобы посмотреть, как далеко мы сможем зайти. Сделали мы что-то историческое или нет – пусть решают другие».

Он также поделился тем, как отдыхал после «Уимблдона»: «Если я в отпуске, то я действительно в отпуске. Я даже в зал не захожу. Часто бывает, что когда мы с друзьями куда-то едем, они идут тренироваться. В первую неделю отпуска я сказал: “Ладно, пойду с вами просто на легкую пробежку”, но потом проснулся и такой: “Нет, идите сами, я посплю еще!” Я просто ждал их на завтрак, они возвращаются – а я уже ем!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
