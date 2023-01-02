Касаткина проиграла 10-й из 17 матчей в статусе теннисистки топ-10. Носкова впервые победила соперницу такого уровня

Восьмая ракетка мира в первом круге турнира в Аделаиде проиграла 18-летней Линде Носковой – 3:6, 7:6(2), 3:6.

Чешка в этом матче выполнила 61 удар навылет и одержала первую в карьере победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

Касаткина, в третьем сете испытывавшая проблемы со спиной, провела 17-й матч в качестве теннисистки топ-10. Ее общий баланс в статусе игрока десятки составляет 7:10, а на уровне выше 250 – 2:10.

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