Касаткина проиграла 10-й из 17 матчей в статусе теннисистки топ-10. Носкова впервые победила соперницу такого уровня

Теги WTA Дарья Касаткина Линда Носкова Теннис

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина в первом круге турнира в Аделаиде проиграла 18-летней Линде Носковой – 3:6, 7:6(2), 3:6.

Чешка в этом матче выполнила 61 удар навылет и одержала первую в карьере победу над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

Касаткина, в третьем сете испытывавшая проблемы со спиной, провела 17-й матч в качестве теннисистки топ-10. Ее общий баланс в статусе игрока десятки составляет 7:10, а на уровне выше WTA 250 – 2:10.

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3 комментария

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Valery24
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Ответ ɔculpa
Если она одна из слабейших топ-10 за последние годы, то это автоматом и одна из слабейших топ-10 в этом веке вообще) И это правда.
Так так и есть. В топе Бадосы,Саккари,Соболенки,которые дубасят со всей силы по мячу,никакой тактики нет вообще.
Соболенко вообще могла уверенно держаться в топе со своей подачей и мощной игрой,если бы мозги имелись в черепушке
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ɔculpa
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Ответ Великий Алонсо
Одна слабейших теннисисток топ-10 за последние годы
Если она одна из слабейших топ-10 за последние годы, то это автоматом и одна из слабейших топ-10 в этом веке вообще)
И это правда.
+5
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Великий Алонсо
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Одна слабейших теннисисток топ-10 за последние годы
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-3
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