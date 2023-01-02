United Cup. Циципас борется с Гоффеном, Надаль сыграет с Де Минауром, Швентек – с Бенчич, Фриц победил Зверева

Рафаэль Надаль сыграет с Алексом де Минауром в пятый день United Cup. Стефанос Циципас борется с Давидом Гоффеном.

Встречи сборных состоят из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча проходит в течение двух дней.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.

United Cup

29 декабря 2022 – 8 января 2023

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда GRE BEL BUL Баланс Матчи Сеты Греция x W 1-0 4:1 8:4 Бельгия x L 0-1 2:3 5:8 Болгария L W x 1-1 4:6 12:13

Греция – Бельгия – 0:1

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 2:6, 6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Давид Гоффен (Бельгия)

Группа B (Брисбен)

Команда POL SUI KAZ Баланс Матчи Сеты Польша x W 1-0 4:1 8:3 Швейцария x W 1-0 5:0 10:1 Казахстан L L x 0-2 1:9 4:18

Польша – Швейцария

Даниэль Михальски (Польша) – Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)

Ига Швентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария)

Группа C (Сидней)

Команда USA GER CZE Баланс Матчи Сеты США x W 1-0 4:1 8:3 Германия x L 0-1 2:3 4:6 Чехия L W x 1-1 4:6 9:12

США – Германия – 2:0

Мэдисон Киз (США) – Юле Нимайер (Германия) – 6:2, 6:3

Тэйлор Фриц (США) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:4

Группа D (Сидней)

Команда ESP AUS GBR Баланс Матчи Сеты Испания x L 0-1 1:4 6:9 Австралия x L 0-1 2:3 4:6 Великобритания W W x 2-0 7:3 15:10

Испания – Австралия

Рафаэль Надаль (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия)

Нурия Парризас Диас (Испания) – Мэдисон Инглис (Австралия)

Группа E (Брисбен)

Команда ITA BRA NOR Баланс Матчи Сеты Италия x W 1-0 3:2 7:4 Бразилия L x W 1-1 6:4 12:9 Норвегия L x 0-1 1-4 2:8

Норвегия – Италия – 0:1

Мартина Тревисан (Италия) – Малене Хельго (Норвегия) – 7:5, 3:6, 6:4

Виктор Дурасович (Норвегия) – Лоренцо Музетти (Италия)

Группа F (Перт)

Команда FRA CRO ARG Баланс Матчи Сеты Франция x W 1-0 5:0 10:0 Хорватия x W 1-0 5:0 10:2 Аргентина L L x 0-2 0:10 2:20

Хорватия – Франция

Борна Чорич (Хорватия) – Артур Риндеркнеш (Франция)

Донна Векич (Хорватия) – Ализе Корне (Франция)