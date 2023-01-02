United Cup. Циципас борется с Гоффеном, Надаль сыграет с Де Минауром, Швентек – с Бенчич, Фриц победил Зверева
Рафаэль Надаль сыграет с Алексом де Минауром в пятый день United Cup. Стефанос Циципас борется с Давидом Гоффеном.
Встречи сборных состоят из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча проходит в течение двух дней.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.
United Cup
29 декабря 2022 – 8 января 2023
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Хард
Групповой этап
Второй тур
Группа А (Перт)
|Команда
|GRE
|BEL
|BUL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|W
|1-0
|4:1
|8:4
|Бельгия
|x
|L
|0-1
|2:3
|5:8
|Болгария
|L
|W
|x
|1-1
|4:6
|12:13
Греция – Бельгия – 0:1
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Деспина Папамихаил (Греция) – 7:5, 2:6, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Давид Гоффен (Бельгия)
Группа B (Брисбен)
|Команда
|POL
|SUI
|KAZ
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|W
|1-0
|4:1
|8:3
|Швейцария
|x
|W
|1-0
|5:0
|10:1
|Казахстан
|L
|L
|x
|0-2
|1:9
|4:18
Польша – Швейцария
Даниэль Михальски (Польша) – Марк-Андреа Хуслер (Швейцария)
Ига Швентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария)
Группа C (Сидней)
|Команда
|USA
|GER
|CZE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|W
|1-0
|4:1
|8:3
|Германия
|x
|L
|0-1
|2:3
|4:6
|Чехия
|L
|W
|x
|1-1
|4:6
|9:12
США – Германия – 2:0
Мэдисон Киз (США) – Юле Нимайер (Германия) – 6:2, 6:3
Тэйлор Фриц (США) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:4
Группа D (Сидней)
|Команда
|ESP
|AUS
|GBR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|L
|0-1
|1:4
|6:9
|Австралия
|x
|L
|0-1
|2:3
|4:6
|Великобритания
|W
|W
|x
|2-0
|7:3
|15:10
Испания – Австралия
Рафаэль Надаль (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия)
Нурия Парризас Диас (Испания) – Мэдисон Инглис (Австралия)
Группа E (Брисбен)
|Команда
|ITA
|BRA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|W
|1-0
|3:2
|7:4
|Бразилия
|L
|x
|W
|1-1
|6:4
|12:9
|Норвегия
|L
|x
|0-1
|1-4
|2:8
Норвегия – Италия – 0:1
Мартина Тревисан (Италия) – Малене Хельго (Норвегия) – 7:5, 3:6, 6:4
Виктор Дурасович (Норвегия) – Лоренцо Музетти (Италия)
Группа F (Перт)
|Команда
|FRA
|CRO
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|W
|1-0
|5:0
|10:0
|Хорватия
|x
|W
|1-0
|5:0
|10:2
|Аргентина
|L
|L
|x
|0-2
|0:10
|2:20
Хорватия – Франция
Борна Чорич (Хорватия) – Артур Риндеркнеш (Франция)
Донна Векич (Хорватия) – Ализе Корне (Франция)
СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!! СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!!