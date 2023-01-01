Медведев о своих словах про «низкий IQ» австралийских болельщиков: «Иногда что-нибудь говоришь и потом думаешь: зачем я это сказал? Это же неправда и это тупо»

прокомментировал свои слова о том, что у австралийских болельщиков «низкий IQ». Он сказал это после матча с на Australian Open-2022.

«Во-первых, сколько вмещает Арена Рода Лэйвера? 15 тысяч, 12 тысяч, 13 тысяч? Из этих 13 тысяч мои слова относились максимум к 50. Это первое.

Наверное, слова были не очень умными, но сразу после таких матчей иногда что-нибудь говоришь и потом думаешь: зачем я это сказал? Это же неправда и это тупо.

Но за это мы и любим спорт. Поэтому во время матчей бывают безумные моменты.

Я помню, как играл с де Минауром в Сиднее. Конечно, стадион болел за него. Но я помню, что после матча сидел с тренером и мы обсуждали, какая отличная была атмосфера. Никакого неуважения тогда не было.

А когда появляется неуважение, любому играть тяжело. И после матча ты разочарован тем, что все вот так было.

Но все любят играть в Австралии. Атмосфера здесь отличная. С нетерпением жду выхода на корт. Надеюсь, все будет хорошо».

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