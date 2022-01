Медведев о шумных болельщиках Кириоса: «Наверное, у них низкий IQ»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Ника Кириоса во втором круге Australian Open – 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

После матча он дал интервью на корте четырехкратному чемпиону «Больших шлемов» Джиму Курье, но почти ничего не сказал о матче из-за гудящих трибун. Когда шум стих, он сказал: «Если вы хоть кого-то уважаете, уважайте Джима Курье».

А потом в интервью Eurosport прокомментировал поведение на трибунах: «На подаче мне было довольно легко, я делал много эйсов. В некоторые моменты, когда ему удавалось удачно принимать, было непросто. В третьем сете был брейк-поинт, вторая подача, а люди уже орали так, будто я сделал двойную ошибку. Это очень расстраивает. Конечно, так вели себя не все, а только те, у кого низкий IQ».

Затем он написал на камере: «Siuuu!!!»

Medvedev, on the crowd and annoying siuuu thing: It’s not everybody, but those who were doing it probably have low IQ.#AusOpen pic.twitter.com/9xz0ZSUswI