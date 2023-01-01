Гауфф о том, что сыграет с Марией: «Она была одной из первых теннисисток, с которой я начала общаться, когда в 15 лет пришла в тур»
Седьмая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала то, что сыграет с Татьяной Марией в первом круге в Окленде.
«Мы с ней никогда не играли, но раньше я с ней тренировалась. Она была одной из первых теннисисток, с которой я начала общаться, когда в 15 лет пришла в тур. Мой бывший тренер дружил с ее мужем, так что я довольно хорошо ее знаю.
И, конечно, она здорово выступила на «Уимблдоне», – сказала Гауфф.
Мария – полуфиналистка «Уимблдона»-2022.
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