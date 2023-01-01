Гауфф о том, что сыграет с Марией: «Она была одной из первых теннисисток, с которой я начала общаться, когда в 15 лет пришла в тур»

Теги WTA Татьяна Мария ASB Classic Кори Гауфф Теннис

Седьмая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала то, что сыграет с Татьяной Марией в первом круге в Окленде.

«Мы с ней никогда не играли, но раньше я с ней тренировалась. Она была одной из первых теннисисток, с которой я начала общаться, когда в 15 лет пришла в тур. Мой бывший тренер дружил с ее мужем, так что я довольно хорошо ее знаю.

И, конечно, она здорово выступила на «Уимблдоне», – сказала Гауфф.

Мария – полуфиналистка «Уимблдона»-2022.

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1 комментарий

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Iuasamotu
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Татьяна-Мария, прикольно. В русском языке очень много странных фамилий, лучше их заменить на имена своих родителей, типа Саша-Наташа или Лера-Валера. Причём, кто из родителей больше любит ребенка, того имя и будет записано в паспорте)
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