Гауфф о том, что сыграет с Марией: «Она была одной из первых теннисисток, с которой я начала общаться, когда в 15 лет пришла в тур»

Седьмая ракетка мира прокомментировала то, что сыграет с Татьяной Марией в первом круге в Окленде.

«Мы с ней никогда не играли, но раньше я с ней тренировалась. Она была одной из первых теннисисток, с которой я начала общаться, когда в 15 лет пришла в тур. Мой бывший тренер дружил с ее мужем, так что я довольно хорошо ее знаю.

И, конечно, она здорово выступила на « », – сказала Гауфф.

Мария – полуфиналистка «Уимблдона»-2022.

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