Окленд (WTA). Блинкова в первом круге сыграет с Коччаретто, Винус – с Волынец, Радукану – с Линдой Фрухвиртовой
Состоялась жеребьевка турнира WTA в Окленде, который пройдет на следующей неделе.
Единственная россиянка в основной сетке Анна Блинкова в первом круге встретится с Элизабеттой Коччаретто.
Первая ракетка турнира Кори Гауфф стартует матчем против Татьяны Марии. 42-летняя Винус Уильямс в первом круге встретится с квалифаером Кэти Волынец.
Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин сыграет с Ван Синюй, а чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану – с Линдой Фрухвиртовой.
Полностью сетка здесь.
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