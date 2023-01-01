Окленд (WTA). Блинкова в первом круге сыграет с Коччаретто, Винус – с Волынец, Радукану – с Линдой Фрухвиртовой

Состоялась жеребьевка турнира в Окленде, который пройдет на следующей неделе.

Единственная россиянка в основной сетке в первом круге встретится с Элизабеттой Коччаретто.

Первая ракетка турнира стартует матчем против . 42-летняя в первом круге встретится с квалифаером Кэти Волынец.

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин сыграет с , а чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану – с .

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе