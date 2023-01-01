Окленд (WTA). Блинкова в первом круге сыграет с Коччаретто, Винус – с Волынец, Радукану – с Линдой Фрухвиртовой

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Состоялась жеребьевка турнира WTA в Окленде, который пройдет на следующей неделе.

Единственная россиянка в основной сетке Анна Блинкова в первом круге встретится с Элизабеттой Коччаретто.

Первая ракетка турнира Кори Гауфф стартует матчем против Татьяны Марии. 42-летняя Винус Уильямс в первом круге встретится с квалифаером Кэти Волынец.

Чемпионка Australian Open-2020 София Кенин сыграет с Ван Синюй, а чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану – с Линдой Фрухвиртовой.

Полностью сетка здесь.

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