«Подавай снова. Это херня какая-то». Димитров вернул Гоффену подачу после того, как судьи заметили у того зашаг

Григор Димитров остался недоволен судьями в матче с Давидом Гоффеном на United Cup (6:4, 7:5). Во втором сете при счете 5:6, 15:30 у Гоффена зафиксировали зашаг на подаче, но Димитров с ними не согласился.

«Подавай снова, Дав, подавай снова. Это херня какая-то», – сказал болгарин.

После этого судья на вышке поправила решение помощника, и Гоффен снова подал первым мячом.

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