«Подавай снова. Это херня какая-то». Димитров вернул Гоффену подачу после того, как судьи заметили у того зашаг

Теги ATP Григор Димитров Давид Гоффен United Cup Теннис

Григор Димитров остался недоволен судьями в матче с Давидом Гоффеном на United Cup (6:4, 7:5). Во втором сете при счете 5:6, 15:30 у Гоффена зафиксировали зашаг на подаче, но Димитров с ними не согласился.

«Подавай снова, Дав, подавай снова. Это херня какая-то», – сказал болгарин.

После этого судья на вышке поправила решение помощника, и Гоффен снова подал первым мячом.

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1 комментарий

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dedpihto59
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Красавчик 👍‼️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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