United Cup. Надаль сыграет с Норри, Швентек встретится с Путинцевой, Зверев – с Лехечкой, Димитров – с Гоффеном
Рафаэль Надаль сыграет с Кэмероном Норри в третий день United Cup.
Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча пройдет в течение двух дней.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.
United Cup
29 декабря 2022 – 8 января 2023
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Хард
Групповой этап
Второй тур
Группа А (Перт)
|Команда
|GRE
|BEL
|BUL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|1-0
|4:1
|8:4
|Бельгия
|x
|Болгария
|x
|0-1
|1:4
|4:8
Бельгия – Болгария
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Изабелла Шиникова (Болгария)
Давид Гоффен (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария)
Группа B (Брисбен)
|Команда
|POL
|SUI
|KAZ
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|Швейцария
|x
|1-0
|5:0
|10:1
|Казахстан
|x
|0-1
|0:5
|1:10
Польша – Казахстан
Ига Швентек (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан)
Даниэль Михальский (Польша) – Тимофей Скатов (Казахстан)
Группа C (Сидней)
|Команда
|USA
|GER
|CZE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|1-0
|4:1
|8:3
|Германия
|x
|Чехия
|x
|0-1
|1:4
|3:8
Германия – Чехия
Александр Зверев (Германия) – Иржи Лехечка (Чехия)
Юле Нимайер (Германия) – Мария Бузкова (Чехия)
Группа D (Сидней)
|Команда
|ESP
|AUS
|GBR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|Австралия
|x
|0-1
|2:3
|4:6
|Великобритания
|x
|1-0
|3:2
|6:4
Испания – Великобритания
Рафаэль Надаль (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Нурия Парризас Диас (Испания) – Кэти Суон (Великобритания)
Группа E (Брисбен)
|Команда
|ITA
|BRA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|1-0
|3:2
|7:4
|Бразилия
|x
|0-1
|2:3
|4:7
|Норвегия
|x
Бразилия – Норвегия
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Мален Хельго (Норвегия)
Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – Виктор Дурасович (Норвегия)
Группа F (Перт)
|Команда
|FRA
|CRO
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|1-0
|5:0
|10:0
|Хорватия
|x
|Аргентина
|x
|0-1
|0:5
|0:10
Хорватия – Аргентина
Донна Векич (Хорватия) – Мариа Карле (Аргентина)
Борна Чорич (Хорватия) – Франсиско Серундоло (Аргентина)
Комментарии