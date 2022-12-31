United Cup. Надаль сыграет с Норри, Швентек встретится с Путинцевой, Зверев – с Лехечкой, Димитров – с Гоффеном

Рафаэль Надаль сыграет с Кэмероном Норри в третий день United Cup.

Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча пройдет в течение двух дней.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.

United Cup

29 декабря 2022 – 8 января 2023

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда GRE BEL BUL Баланс Матчи Сеты Греция x 1-0 4:1 8:4 Бельгия x Болгария x 0-1 1:4 4:8

Бельгия – Болгария

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Изабелла Шиникова (Болгария)

Давид Гоффен (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария)

Группа B (Брисбен)

Команда POL SUI KAZ Баланс Матчи Сеты Польша x Швейцария x 1-0 5:0 10:1 Казахстан x 0-1 0:5 1:10

Польша – Казахстан

Ига Швентек (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Даниэль Михальский (Польша) – Тимофей Скатов (Казахстан)

Группа C (Сидней)

Команда USA GER CZE Баланс Матчи Сеты США x 1-0 4:1 8:3 Германия x Чехия x 0-1 1:4 3:8

Германия – Чехия

Александр Зверев (Германия) – Иржи Лехечка (Чехия)

Юле Нимайер (Германия) – Мария Бузкова (Чехия)

Группа D (Сидней)

Команда ESP AUS GBR Баланс Матчи Сеты Испания x Австралия x 0-1 2:3 4:6 Великобритания x 1-0 3:2 6:4

Испания – Великобритания

Рафаэль Надаль (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Нурия Парризас Диас (Испания) – Кэти Суон (Великобритания)

Группа E (Брисбен)

Команда ITA BRA NOR Баланс Матчи Сеты Италия x 1-0 3:2 7:4 Бразилия x 0-1 2:3 4:7 Норвегия x

Бразилия – Норвегия

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Мален Хельго (Норвегия)

Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – Виктор Дурасович (Норвегия)

Группа F (Перт)

Команда FRA CRO ARG Баланс Матчи Сеты Франция x 1-0 5:0 10:0 Хорватия x Аргентина x 0-1 0:5 0:10

Хорватия – Аргентина

Донна Векич (Хорватия) – Мариа Карле (Аргентина)

Борна Чорич (Хорватия) – Франсиско Серундоло (Аргентина)