United Cup. Надаль сыграет с Норри, Швентек встретится с Путинцевой, Зверев – с Лехечкой, Димитров – с Гоффеном

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Рафаэль Надаль сыграет с Кэмероном Норри в третий день United Cup.

Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча пройдет в течение двух дней.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.

United Cup

29 декабря 2022 – 8 января 2023

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

 

Группа А (Перт)

 

Команда  GRE BEL BUL Баланс Матчи Сеты
Греция x     1-0 4:1 8:4
 Бельгия   x        
 Болгария     0-1 1:4 4:8

 

Бельгия – Болгария

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Изабелла Шиникова (Болгария)

Давид Гоффен (Бельгия) – Григор Димитров (Болгария)

Группа B (Брисбен)

 

Команда  POL SUI KAZ Баланс Матчи Сеты
Польша x          
 Швейцария   x   1-0 5:0 10:1
 Казахстан     0-1 0:5 1:10

 

Польша – Казахстан

Ига Швентек (Польша) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Даниэль Михальский (Польша) – Тимофей Скатов (Казахстан) 

Группа C (Сидней)

 

Команда  USA GER CZE Баланс Матчи Сеты
 США x     1-0  4:1 8:3
 Германия   x        
 Чехия     0-1 1:4 3:8

 

Германия – Чехия

Александр Зверев (Германия) – Иржи Лехечка (Чехия)

Юле Нимайер (Германия) – Мария Бузкова (Чехия)

 

 

Группа D (Сидней)

 

Команда   ESP AUS GBR Баланс Матчи Сеты
Испания x          
Австралия   x   0-1 2:3 4:6
Великобритания     1-0 3:2 6:4

 

Испания – Великобритания

Рафаэль Надаль (Испания) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Нурия Парризас Диас (Испания) – Кэти Суон (Великобритания)

 

Группа E (Брисбен)

 

Команда  ITA BRA NOR Баланс Матчи Сеты
Италия x     1-0 3:2 7:4
Бразилия   x   0-1 2:3 4:7
Норвегия          

 

Бразилия – Норвегия

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Мален Хельго (Норвегия)

Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия) – Виктор Дурасович (Норвегия)

Группа F (Перт)

 

Команда  FRA CRO ARG Баланс Матчи Сеты
Франция x     1-0 5:0 10:0
Хорватия   x        
Аргентина     0-1 0:5 0:10

 

Хорватия – Аргентина

Донна Векич (Хорватия) – Мариа Карле (Аргентина)

Борна Чорич (Хорватия) – Франсиско Серундоло (Аргентина)

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