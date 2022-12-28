United Cup. Циципас сыграет с Димитровым, Бенчич встретится с Путинцевой
Стефанос Циципас сыграет с Григором Димитровым в первый день United Cup.
Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча пройдет в течение двух дней.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.
United Cup
29 декабря 2022 – 8 января 2023
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Хард
Групповой этап
Группа А (Перт)
|Команда
|GRE
|BEL
|BUL
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|x
|Бельгия
|x
|Болгария
|x
Греция – Бельгия
Деспина Папамихаил (Греция) – Изабелла Шиникова (Болгария)
Стефанос Циципас (Греция) – Григор Димитров (Болгария)
Группа B (Брисбен)
|Команда
|POL
|SUI
|KAZ
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|Швейцария
|x
|Казахстан
|x
Швейцария – Казахстан
Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан)
Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Тимофей Скатов (Казахстан)
Группа C (Сидней)
|Команда
|USA
|GER
|CZE
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|x
|Германия
|x
|Чехия
|x
США – Чехия
Тэйлор Фриц (США) – Иржи Лехечка (Чехия)
Мэдисон Киз (США) – Мария Бузкова (Чехия)
Группа D (Сидней)
|Команда
|ESP
|AUS
|GBR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Испания
|x
|Австралия
|x
|Великобритания
|x
Австралия – Великобритания
Алекс де Минаур (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания)
Зои Хайвс (Австралия) – Кэти Суон (Великобритания)
Группа E (Брисбен)
|Команда
|ITA
|BRA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|Бразилия
|x
|Норвегия
|x
Италия – Бразилия
Мартина Тревисан (Италия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Лоренцо Музетти (Италия) – Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)
Группа F (Перт)
|Команда
|FRA
|CRO
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Франция
|x
|Хорватия
|x
|Аргентина
|x
Франция – Аргентина
Ализе Корне (Франция) – Мариа Карле (Аргентина)
Артур Риндеркнеш (Франция) – Франсиско Серундоло (Аргентина)
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