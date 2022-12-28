United Cup. Циципас сыграет с Димитровым, Бенчич встретится с Путинцевой

Стефанос Циципас сыграет с Григором Димитровым в первый день United Cup.

Встречи сборных будут состоять из двух мужских одиночек, двух женских и микста. Каждая встреча пройдет в течение двух дней.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из трех городов разыграют между собой место в полуфинале, а четвертое место в 1/2 разыграют две сильнейших команды, занявшие вторые места.

United Cup

29 декабря 2022 – 8 января 2023

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Хард

Групповой этап

Группа А (Перт)

Команда GRE BEL BUL Баланс Матчи Сеты Греция x Бельгия x Болгария x

Греция – Бельгия

Деспина Папамихаил (Греция) – Изабелла Шиникова (Болгария)

Стефанос Циципас (Греция) – Григор Димитров (Болгария)

Группа B (Брисбен)

Команда POL SUI KAZ Баланс Матчи Сеты Польша x Швейцария x Казахстан x

Швейцария – Казахстан

Белинда Бенчич (Швейцария) – Юлия Путинцева (Казахстан)

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Тимофей Скатов (Казахстан)

Группа C (Сидней)

Команда USA GER CZE Баланс Матчи Сеты США x Германия x Чехия x

США – Чехия

Тэйлор Фриц (США) – Иржи Лехечка (Чехия)

Мэдисон Киз (США) – Мария Бузкова (Чехия)

Группа D (Сидней)

Команда ESP AUS GBR Баланс Матчи Сеты Испания x Австралия x Великобритания x

Австралия – Великобритания

Алекс де Минаур (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания)

Зои Хайвс (Австралия) – Кэти Суон (Великобритания)

Группа E (Брисбен)

Команда ITA BRA NOR Баланс Матчи Сеты Италия x Бразилия x Норвегия x

Италия – Бразилия

Мартина Тревисан (Италия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Лоренцо Музетти (Италия) – Фелипе Мелигени Алвес (Бразилия)

Группа F (Перт)

Команда FRA CRO ARG Баланс Матчи Сеты Франция x Хорватия x Аргентина x

Франция – Аргентина

Ализе Корне (Франция) – Мариа Карле (Аргентина)

Артур Риндеркнеш (Франция) – Франсиско Серундоло (Аргентина)