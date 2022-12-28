Анастасия Мыскина: «Не очень внимательно слежу за мужским туром. Мне больше интересен женский»

Теги Анастасия Мыскина WTA Теннис

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2004 Анастасия Мыскина рассказала, как изменился теннис за последние 15 лет.

– Скорости – девочки стали играть быстрее, активнее. Мяч низко летит над сеткой. Вот даже недавно в Петербурге, когда на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» смотрела матч Насти Потаповой и Насти Гасановой, еще раз поймала себя на этой мысли.

Конечно, все стали более атлетичными. Меньше видим укороченных ударов, свечек, выходов к сетке. Но это как раз к атлетичности – наш вид стал более жестким.

– У мужчин та же история?

– Это другая планета для меня. Я даже иногда не совсем понимаю, влияет ли у них на игру тактика, или они больше оценивают, сможешь ли ты взять подачу соперника или удержать свою.

Но по большому счету, не очень внимательно слежу за мужским туром. Мне больше интересен женский. Это ближе и удобнее.

Мужской теннис и женский – это вообще один спорт? Разбираемся в главных различиях и разрушаем мифы

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2 комментария

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imaxim
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Ответ Andrey Shvalbe
Как вижу Настю, вспоминается "тяжелая жизнь у тебя, Мыскина" ) Нет, еще конечно первый женский ТБШ в 2004 против Лены, и проигранный полуфинал Олимпиады Энен с 5:1 в третьем... наверное, до сих пор ей иногда снится. Но первый пункт все-таки круче )
Мне кажется эти 5-1 впоследствии очень плохо сказались на ее ментальности
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Andrey Shvalbe
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Как вижу Настю, вспоминается "тяжелая жизнь у тебя, Мыскина" ) Нет, еще конечно первый женский ТБШ в 2004 против Лены, и проигранный полуфинал Олимпиады Энен с 5:1 в третьем... наверное, до сих пор ей иногда снится. Но первый пункт все-таки круче )
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