Анастасия Мыскина: «Не очень внимательно слежу за мужским туром. Мне больше интересен женский»

Чемпионка « »-2004 рассказала, как изменился теннис за последние 15 лет.

– Скорости – девочки стали играть быстрее, активнее. Мяч низко летит над сеткой. Вот даже недавно в Петербурге, когда на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» смотрела матч Насти Потаповой и Насти Гасановой, еще раз поймала себя на этой мысли.

Конечно, все стали более атлетичными. Меньше видим укороченных ударов, свечек, выходов к сетке. Но это как раз к атлетичности – наш вид стал более жестким.

– У мужчин та же история?

– Это другая планета для меня. Я даже иногда не совсем понимаю, влияет ли у них на игру тактика, или они больше оценивают, сможешь ли ты взять подачу соперника или удержать свою.

Но по большому счету, не очень внимательно слежу за мужским туром. Мне больше интересен женский. Это ближе и удобнее.

Мужской теннис и женский – это вообще один спорт? Разбираемся в главных различиях и разрушаем мифы

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