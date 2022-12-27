Директор Australian Open о возвращении Джоковича: «Я уверен, что болельщики отреагируют так, как мы надеемся, и отнесутся с уважением»
Директор Australian Open рассказал, какой реакции ждет на возвращение Новака Джоковича после январского визового скандала.
«Я уверен в австралийских зрителях. У нас прекрасно образованная спортивная публика, особенно те, кто приходит на теннис, они любят свой спорт, им нравится наблюдать за мастерством, нравится видеть выдающийся атлетизм, великолепные матчи.
И я уверен, что болельщики отреагируют так, как мы надеемся, и отнесутся с уважением», – сказал Крэйг Тайли.
Нет
Так с чего ты сейчас, директор, перекладываешь вину свою и бывшего своего - министра я имею в виду, - на болельщиков? И требуешь от них возвращения уважения????
Пойди ты куда Масяня велела, директор!