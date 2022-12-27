Директор Australian Open о возвращении Джоковича: «Я уверен, что болельщики отреагируют так, как мы надеемся, и отнесутся с уважением»

Директор Australian Open рассказал, какой реакции ждет на возвращение после январского визового скандала.

«Я уверен в австралийских зрителях. У нас прекрасно образованная спортивная публика, особенно те, кто приходит на теннис, они любят свой спорт, им нравится наблюдать за мастерством, нравится видеть выдающийся атлетизм, великолепные матчи.

И я уверен, что болельщики отреагируют так, как мы надеемся, и отнесутся с уважением», – сказал Крэйг Тайли.

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