Директор Australian Open о возвращении Джоковича: «Я уверен, что болельщики отреагируют так, как мы надеемся, и отнесутся с уважением»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Крэйг Тайли Теннис

Директор Australian Open рассказал, какой реакции ждет на возвращение Новака Джоковича после январского визового скандала.

«Я уверен в австралийских зрителях. У нас прекрасно образованная спортивная публика, особенно те, кто приходит на теннис, они любят свой спорт, им нравится наблюдать за мастерством, нравится видеть выдающийся атлетизм, великолепные матчи.

И я уверен, что болельщики отреагируют так, как мы надеемся, и отнесутся с уважением», – сказал Крэйг Тайли.

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2 комментария

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Ночная Фурия
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А что, разве это болельщики требовали депортации Джока? Разве это они ходили с транспарантами "Антиваксер"? Болельщики спровоцировали этот отвратительный скандал?
Нет
Так с чего ты сейчас, директор, перекладываешь вину свою и бывшего своего - министра я имею в виду, - на болельщиков? И требуешь от них возвращения уважения????
Пойди ты куда Масяня велела, директор!
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Монсеньор Мартинес
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Учитывая "высокий" уровень культуры боления австралийской публики, очень вряд ли
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