Борна Чорич: «Странно осознавать, что Федерер больше не в туре, но многим игрокам будет чуть легче»

26-я ракетка мира поделился мнением об игроках Большой тройки. Хорват ведет в личных встречах с Рафаэлем Надалем (3:2), но уступает Роджеру Федереру (2:4) и Новак Джоковичу (0:4)

– Вы играете в эпоху трех величайших теннисистов в истории. Вам понравилось соревноваться с , и ?

– Для меня большая честь играть против них. Я очень хорошо справился в наших матчах и показал одни из лучших выступлений в карьере. Я много раз говорил, что мне нравятся заполненные трибуны и большие стадионы. Когда играешь против них, это гарантировано. Странно осознавать, что Федерер больше не в туре, но многим игрокам будет чуть легче. Он сделал для спорта потрясающие вещи.

– С каким настроем вы выходите на матч против такой легенды, как Федерер?

– Мне удавалось сосредоточиться на матче с Федерером, потому что я старался не думать о других аспектах. Просто соперничество, и именно так я стараюсь относиться к каждому матчу. Как только я выхожу на матч, я уже не думаю о том, против кого играю и чего соперник добился.

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