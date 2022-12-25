Кириос поспорил с Рубиным о ценности выставочных турниров: «Если бы тебе предложили шестизначную сумму, чтобы поиграть в любимую игру, ты бы тоже согласился»
Ник Кириос и Ноа Рубин поспорили о роли выставочных турниров в теннисе.
Ноа Рубин: Зачем сейчас нужны теннисные матчи? Мало кого они волнуют, и это бьет по подготовке к Австралии. С каждым годом все хуже.
Ник Кириос: Уверен, если бы тебе предложили шестизначную сумму, чтобы поиграть в любимую игру, ты бы тоже согласился.
НР: Да, конечно. Я не виню игроков. Но это размывает теннис. Все эти новые турниры.
НК: На этих выставках играют крупнейшие мировые звезды. Я бы предположил, что это 250-ки каждую неделю, возможно, «размывают» игру. А турниры с игроками вроде Новака и меня не убивают теннис.
НР: Я видел где-то три выставки, которые смотрели по 30 человек. Ты слишком близко к сердцу все воспринимаешь. И я говорил не конкретно о вас с Новаком.
НК: Да, на первый год турнирам нужно разгоняться. Но нельзя сказать, что Кубок Лэйвера и подобные турниры не принесли пользу. И я не согласен, что выставки размывают теннис. Это скорее про 250-ки, которые идут каждую неделю.
НР: Я согласен. Но «дополнительных» турниров слишком много. Даже Кубок Дэвиса сейчас вызывает 10% от былых эмоций.
НК: Согласен. Кубок Дэвиса уже точно не тот, что был раньше. Думаю, мы оба согласны, что всю бизнес-модель нужно менять.
НР: В чем-то мы должны были согласиться.
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