Кириос поспорил с Рубиным о ценности выставочных турниров: «Если бы тебе предложили шестизначную сумму, чтобы поиграть в любимую игру, ты бы тоже согласился»

Ник Кириос и Ноа Рубин поспорили о роли выставочных турниров в теннисе.

Ноа Рубин: Зачем сейчас нужны теннисные матчи? Мало кого они волнуют, и это бьет по подготовке к . С каждым годом все хуже.

Ник Кириос: Уверен, если бы тебе предложили шестизначную сумму, чтобы поиграть в любимую игру, ты бы тоже согласился.

НР: Да, конечно. Я не виню игроков. Но это размывает теннис. Все эти новые турниры.

НК: На этих выставках играют крупнейшие мировые звезды. Я бы предположил, что это 250-ки каждую неделю, возможно, «размывают» игру. А турниры с игроками вроде и меня не убивают теннис.

НР: Я видел где-то три выставки, которые смотрели по 30 человек. Ты слишком близко к сердцу все воспринимаешь. И я говорил не конкретно о вас с Новаком.

НК: Да, на первый год турнирам нужно разгоняться. Но нельзя сказать, что и подобные турниры не принесли пользу. И я не согласен, что выставки размывают теннис. Это скорее про 250-ки, которые идут каждую неделю.

НР: Я согласен. Но «дополнительных» турниров слишком много. Даже Кубок Дэвиса сейчас вызывает 10% от былых эмоций.

НК: Согласен. уже точно не тот, что был раньше. Думаю, мы оба согласны, что всю бизнес-модель нужно менять.

НР: В чем-то мы должны были согласиться.

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