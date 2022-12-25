Муратоглу о том, что концовка карьеры Серены получилась не самой удачной: «Все будут помнить только, какая она большая чемпионка, сколько ТБШ выиграла»

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, хотел бы он, чтобы американка вернулась на корт.

«Хочу ли я снова увидеть ее в игре? Конечно, хочу. Если она будет получать удовольствие на корте. А для этого она должна чувствовать себя сильной. Иначе она не будет получать удовольствие.

Я хочу, чтобы она показывала хороший теннис. Если она снова сможет показывать хороший теннис, то я бы хотел увидеть ее на корте. Все бы хотели ее увидеть.

Также Муратоглу ответил на вопрос, умаляет ли не самая удачная концовка карьеры наследие американки.

«Если по итогам она счастлива, то это самое важное – потому что никто не вспомнит, как прошел конец ее карьеры. Сейчас все помнят, потому что это все свежее.

Но в итоге все будут помнить только, какая она большая чемпионка, сколько «Больших шлемов» выиграла и все, что она принесла теннису».

Серена Уильямс – мама. Сделала из дочки селебрити, из ее куклы – бренд, но не хочет сама учить ее теннису

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