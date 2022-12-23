Ник Кириос: «Из-за карьеры я пропускаю важные моменты в жизни семьи. Этого не понять ни одному игроку не из Австралии»

22-я ракетка мира Ник Кириос прокомментировал свое высказывание о завершении карьеры. Недавно австралиец заявил, что «уйдет из тенниса, если однажды выиграет турнир «Большого шлема».

«Если честно, я бы, наверное, так и сделал. Особенно из-за того, что я из Австралии, очень много путешествую, провожу так много времени вдали от семьи и друзей. Я просто пропускаю важные моменты в жизни семьи, лишаюсь нормальной жизни.

Этого не понять ни одному игроку не из Австралии. Европейцам или американцам легко: они проигрывают или выигрывают турнир, потом часов пять летят домой и проводят там неделю перед следующими соревнованиями. А австралийцы не бывают дома от четырех до семи месяцев. Честно говоря, я не считаю, что это здорово. Ни один спортсмен в мире не живет в такой ситуации. Семь месяцев ты сам по себе.

Люди такие: «Почему ты жалуешься?» Все не так, как они это представляют. Ты живешь на чемоданах, в отелях – это не так, как в отпуске. Нужно ходить на корты, тренироваться, то есть вести довольно активный образ жизни. Поэтому если я выиграю «Шлем», то, вероятно, завершу карьеру».

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