Ник Кириос: «Из-за карьеры я пропускаю важные моменты в жизни семьи. Этого не понять ни одному игроку не из Австралии»

Теги ATP Ник Кириос Теннис

22-я ракетка мира Ник Кириос прокомментировал свое высказывание о завершении карьеры. Недавно австралиец заявил, что «уйдет из тенниса, если однажды выиграет турнир «Большого шлема».

«Если честно, я бы, наверное, так и сделал. Особенно из-за того, что я из Австралии, очень много путешествую, провожу так много времени вдали от семьи и друзей. Я просто пропускаю важные моменты в жизни семьи, лишаюсь нормальной жизни.

Этого не понять ни одному игроку не из Австралии. Европейцам или американцам легко: они проигрывают или выигрывают турнир, потом часов пять летят домой и проводят там неделю перед следующими соревнованиями. А австралийцы не бывают дома от четырех до семи месяцев. Честно говоря, я не считаю, что это здорово. Ни один спортсмен в мире не живет в такой ситуации. Семь месяцев ты сам по себе.

Люди такие: «Почему ты жалуешься?» Все не так, как они это представляют. Ты живешь на чемоданах, в отелях – это не так, как в отпуске. Нужно ходить на корты, тренироваться, то есть вести довольно активный образ жизни. Поэтому если я выиграю «Шлем», то, вероятно, завершу карьеру».

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6 комментариев

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JBond
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Вот достал ныть
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Evgeny Alexandrovich
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Чувак, ты играешь с января по сентябрь
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Гарретт Бейл
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Ответ Typizza
Нико хотел бы лежать на диване, а тут на корт ходить надо.
И если вы не из Австралии то вам этого не понять)
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seimur
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вот уж не думал, что Киргизу важны "моменты из жизни семьи" 🙂
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Доминик
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Ути бедненький. Ну и сиди дома. Невелика потеря 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Typizza
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Нико хотел бы лежать на диване, а тут на корт ходить надо.
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