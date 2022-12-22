Рублев о владении языками: «Я даже по-русски плохо говорю. Мне повезло, что в айфоне есть Т9, который исправляет ошибки»

Восьмая ракетка мира оценил свой уровень владения языками.

«Да я ни одного не знаю, я даже по-русски плохо говорю. Мой русский по пятибалльной? Там и двойки не будет. Мне кажется, я диктант даже не напишу. Мне повезло, что в айфоне есть Т9, который исправляет ошибки. Я думаю, что по тому, как я выражаю мысль, вы тоже поняли, что я не силен в русском языке.

Английский такой же, как и русский, поэтому все закономерно. Испанский – наполовину он русский, наполовину английский. Такой испанский (улыбается)», – сказал Рублев в эфире канала «Старт».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе