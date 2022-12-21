Дубай. Выставочный турнир. Джокович сыграет с Кириосом, Бадоса встретится с Гарсия
Новак Джокович сыграет с Ником Кириосом на командном выставочном турнире в Дубае.
Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.
Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.
Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Сорана Кырстя.
Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
19 – 24 декабря 2022
Крытые корты, хард
Групповой этап
Falcons – Eagles
Григор Димитров/ Арина Соболенко (Falcons) – Андреас Сеппи/ Бьянка Андрееску (Eagles)
Паула Бадоса (Falcons) – Каролин Гарсия (Eagles)
Новак Джокович (Falcons) – Ник Кириос (Eagles)
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