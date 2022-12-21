Дубай. Выставочный турнир. Джокович сыграет с Кириосом, Бадоса встретится с Гарсия

Новак Джокович сыграет с Ником Кириосом на командном выставочном турнире в Дубае.

Состав команды Eagles: Ник Кириос, Каролин Гарсия, Рохан Бопанна, Бьянка Андрееску, Андреас Сеппи.

Falcons: Новак Джокович, Арина Соболенко, Григор Димитров, Паула Бадоса.

Hawks: Александр Зверев, Елена Рыбакина, Доминик Тим, Анетт Контавейт (снялась), Сорана Кырстя.

Kites: Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Хольгер Руне, Саня Мирза, Эжени Бушар.

World Tennis League

Дубай, ОАЭ

19 – 24 декабря 2022

Крытые корты, хард

Групповой этап

Falcons – Eagles

Григор Димитров/ Арина Соболенко (Falcons) – Андреас Сеппи/ Бьянка Андрееску (Eagles)

Паула Бадоса (Falcons) – Каролин Гарсия (Eagles)

Новак Джокович (Falcons) – Ник Кириос (Eagles)