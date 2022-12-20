24 года назад Федерер выиграл Orange Bowl
Ровно 24 года назад, 20 декабря 1998-го, Роджер Федерер выиграл престижный юниорский турнир Orange Bowl. В июле того года он дебютировал на уровне ATP в Гштааде.
До финала соревнований во Флориде он обыграл Юргена Мельцера и Давида Налбандяна, а в решающем матче победил Гильермо Корию со счетом 7:5, 6:3.
Федерер и Надаль держались за руки, упустили матчбол и вместе рыдали. Роджер завершил карьеру
«Я хочу вечеринку, а не похороны». Репортаж с прощального турнира Федерера, где он играл в паре с Надалем
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